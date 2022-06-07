سيدني 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي عن زيادة مفاجئة في سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس من 0.35% إلى 0.85%، وهي ثاني زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر الثاني على التوالي.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي في بيان اليوم أن أرقام التضخم المرتفعة للغاية الأخيرة وانخفاض معدل البطالة في البلاد يعني أن الوقت مناسب لرفع سعر الفائدة.يجدر الذكر ان الشهر الماضي، اعلن مصرف الاحتياط عن أول رفع في سعر الفائدة الرسمي منذ أكثر من 11 عامًا عندما ارتفعت من 0.1% إلى 0.35%.// انتهى //07:56ت م0019