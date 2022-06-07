مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسوقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس, مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بهدف تعزيز الجودة والخدمات بالحرمين الشريفين, بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.وتهدف مذكرة التفاهم إلى الإسهام في التأكد من اعتمادية المواصفات القياسية للأنظمة الكهروميكانيكية الموجودة ضمن النطاق الجغرافي للحرمين الشريفين، والعمل على إنشاء منهجية معتمدة لإدارة المخاطر المهنية، والتعاون في تطبيق عدد من المواصفات القياسية السعودية، والمشاركة في الفرق الفنية واللجان لاستحداث وإصدار مواصفات ومقاييس وأنظمة وأدلة للجودة خاصة للمرافق وفق النموذج الوطني الدولي والاستفادة من دعم الهيئة في اقتراح المواصفات السعودية المطابقة للأعمال والخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتأهيل لتطبيق هذه المواصفات.// انتهى //08:50ت م0020