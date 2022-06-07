أبها 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها دورة تدريبية لريادة الأعمال، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالباحة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين غرفتي أبها والباحة.وناقشت الدورة التدريبية التي شارك فيها أكثر من ١١١٥ مشاركاً، برامج ريادة الأعمال، وطرق توطين الوظائف، ودور البنوك الوطنية الممول الرئيس لبرامج ريادة الأعمال، والفرق بين ريادة الأعمال والاستثمار، وطرق تصحيح وتطوير المنشآت القائمة والمتعثرة، وأساليب تطوير البيئة التنافسية للمشروعات الريادية، إلى جانب كيفية مساعدة صاحب المنشأة في اكتشاف وتحليل وضع المشروع والتعرف على أسباب التعثر، وأساليب إعادة بناء عمليات تشغيل المشاريع والتنظيم المؤسسي وإنشاء قيمة جديدة للمنشأة، إضافة إلى استعراض نماذج للمشاريع الريادية.وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن هذه الدورة هي إحدى ثمار التعاون المشترك بين غرفتي أبها والباحة، بهدف تطوير الاستثمار بين الغرفتين وتنمية ورعاية قطاع ريادة الأعمال بمنطقتي عسير والباحة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية، والعمل على تطوير بيئة العمل الداخلية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وتوعية وخدمة وتدريب رُواد ورائدات الأعمال أو من يرغب في إنشاء مشاريع وأفكار جديدة، مشيراً إلى أن البرنامج موجه لأصحاب المشاريع القائمة من رواد ورائدات الأعمال.// انتهى //09:23ت م0021