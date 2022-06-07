رام الله 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات كفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب العديد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان، واعتقل 16 آخرون، كما داهمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات، وأزالت الأعلام الفلسطينية في العيسوية.وأولت اهتمامًا بتصريح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، أصبحت غزوًا وليست زيارة، وهي مرفوضة ومدانة.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية بما فيها القدس، منذ مطلع العام الجاري.// انتهى //09:31ت م0023