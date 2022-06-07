الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول من عام 2022م.ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة 9.9%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م.وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022م حقق نمواً إيجابياً بنسبة 20.3% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م.فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 3.7% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م.وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الأول من عام 2022م حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 2.6% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م.يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.// انتهى //09:43ت م0024