القاهرة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية، وفق أعلى المعايير، بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، بما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.وسلطت الضوء على الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن في بغداد، لبحث تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في مجالاتها المختلفة خاصة في مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري.وعرجت إلى انخفاض رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بقيمة مليار و63 مليون دولار أمريكي نهاية شهر مايو الماضي، ليسجل 35 مليارًا و495 مليون دولار مقابل 37 مليارًا و123 مليون دولار بنهاية أبريل السابق عليه.وتطرقت صحف القاهرة إلى تصريح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الذي عد الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، غزوًا وليست زيارة، وهي مرفوضة ومدانة.// انتهى //10:23ت م0028