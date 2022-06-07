القدس المحتلة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة شبان من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بينهم أخوين من بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مضيفةً أن تلك القوات اعتقلت شابين من بلدة الطور، ومن حي وادي الجوز شرق المدينة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.// انتهى //10:37ت م0029