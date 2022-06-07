طوكيو 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، فيما تخلى مؤشر (نيكي) عن معظم مكاسبه، إذ طغت المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية على صعود شركات صناعة السيارات والأسهم المرتبطة بالطاقة.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.1 في المئة، ليصل عند مستوى 27943.95 نقطة، بعد أن تجاوز 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس الماضي، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.41 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1947.03 نقطة.// انتهى //11:06ت م0031