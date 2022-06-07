تبوك 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول سموه في حديثه للمواطنين, العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //11:08ت م0032