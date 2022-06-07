عرعر 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسقدّم مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر خدماته لـ51800 مستفيد, منذ بداية العام 2022م.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد مراجعي الطوارئ 25469 مراجعاً، و26359 للعيادات الخارجية، فيما جرى خلال نفس الفترة إجراء 335319 فحصاً مخبرياً، و28816 فحصاً إشعاعياً، وصرف 45236 وصفة طبية.يُذكر أن صحة الحدود الشمالية تشرف على 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، إضافةً إلى 45 مركزاً للرعاية الصحية.// انتهى //11:09ت م0034