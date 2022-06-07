حفر الباطن 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسقدّم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته لـ3159 مستفيداً خلال شهر مايو للعام 2022م.وبلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 552، و49 مراجعاً لعيادة جراحة اللثة، و 305 لعيادة التركيبات، وبلغ عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 344، واستفاد 324 طفلاً من عيادة طب أسنان الأطفال، ومتابعة 281 مراجعاً في عيادة تقويم الأسنان، وعيادة العلاج التحفظي 190، وعيادة صحة الفم والأسنان 110، وعدد فحوصات الأشعة 553,وقُدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لـ 441 مراجعاً, وإجمالي حالات التخدير العام 15.// انتهى //11:09ت م0035