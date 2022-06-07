جاكرتا 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك في قصر إستانة الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.// انتهى //11:40ت م0038