المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسنفّذت صحة المدينة المدينة 249 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة من 22 -5- 2022م حتى 28 -5- 2022م للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و59 للمجمعات الطبية، و98 لقطاع المنشآت الصيدلانية، و14 للمراكز الحكومية، و15 زيارة للمختبرات.// انتهى //11:40ت م0039