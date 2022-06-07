تونس 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بعودة الهدوء إلى منطقة السبعة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة للسيطرة على مقر الشرطة القضائية.وأبرزت مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والمجتمع الدولي في المطالبة بالحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية سواء في العاصمة طرابلس أو باقي مناطق البلاد والتركيز على الانتخابات.وتناقلت إعلان مسؤولي الصحة البريطانيون عن 73 حالة إصابة بمرض جدري القردة، مما رفع عدد الحالات الإجمالي إلى أكثر من 300 حالة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنه يوجد في المملكة المتحدة حتى الآن أكبر انتشار تم تحديده للمرض خارج أفريقيا.ورصدت صحف تونس تسجيل منظمة الصحة العالمية 780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، مشددة على أن مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطاً.// انتهى //12:22ت م0044