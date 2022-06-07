تبوك 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك ممثلةً بإدارة شؤون اللجان اليوم لقاءً موسعاً؛ لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمنطقة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رواد الأعمال والمهتمين في مجال التصنيع بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية وتؤثر على دوران عجلة العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع وتجويد الإنتاج، إضافة إلى بحث سبل التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات رواد الأعمال بالمنطقة والمستثمرين الصناعيين والتيسير عليهم فيما يتعلق بسرعة الحصول على التراخيص النظامية مما يشجع على تطوير المنتجات المحلية.// انتهى //12:24ت م0046