جدة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واستواصل بطولة فرع وزارة الرياضة للقطاعات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، مبارياتها على ملعب النخلة بحي الشراع بأبحر الشمالية بمشاركة 18 فريقاً يمثلون القطاعات الحكومية بالبطولة، حيث تشارك أمانة محافظة جدة في مجموعة ( د ) التي تضم إلى جانبها كل من "وقف الملك عبدالعزيز و وزارة الرياضة" .وشهد يوم أمس لقائين جمع الأول فريق أمانة جدة مع فريق وقف الملك عبد العزيز الذي انتهى بفوز فريق أمانة محافظة جدة، فيما جمع اللقاء الثاني فريق إدارة التعليم بفريق ميناء جدة الإسلامي وانتهى بالتعادل 4/4 ، وذلك ضمن الجولة الثانية للبطولة .// انتهى //12:38ت م0047