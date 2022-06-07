نجران 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واستواصل أمانة منطقة نجران تنفيذ أعمال مشروع السفلتة والأرصفة والإنارة في عدة مواقع بنجران.وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته، مشدداً على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها وفقاً لأعلى معايير الجودة.بدوره أوضح وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن نسبة إنجاز العمل في المشروع بلغت 82%، وهو عبارة عن أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة لمخطط مجمع الدوائر الحكومية، وكشط وسفلتة طريق الملك عبدالعزيز بدءاً من إشارة مفرق طريق الملك سعود، حتى إشارة الشلال غرباً، وتأهيل الأرصفة الجانبية بطريق الملك عبدالعزيز.// انتهى //12:54ت م0051