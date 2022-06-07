القاهرة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسعقدت إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية الاجتماع الـ 13 لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.وأفاد بيان عن الجامعة العربية اليوم أن الاجتماع يأتي للتحضير للمشاركة العربية في الاجتماع الثامن الذي يعقد كل سنتين للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعني بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 27 يونيو - 1 يوليو 2022.وناقش اجتماع نقاط الاتصال العربية المحاور الأساسية لمشروع الوثيقة الختامية للاجتماع الثامن، إضافة إلى إعداد كلمة باسم المجموعة العربية تتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال.// انتهى //12:57ت م0052