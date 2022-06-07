سكاكا 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسبحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان سير حملات مكافحة التشوه البصري في المنطقة ومحافظاتها، والسبل الكفيلة باستدامة أعمال ومؤشرات تحسين المشهد الحضري في المدن والأحياء من خلال منظومة الرصد الميداني ورفع البلاغات والملاحظات ومعالجة مظاهر التشوه البصري في وقت قياسي بعد رصدها.جاء ذلك خلال ترؤس أمين الجوف في صالة الاجتماعات بمكتبه اليوم, اجتماعًا مع مسؤولي الأمانة والبلديات التابعة لها، لمتابعة أعمال تحسين المشهد الحضري ومناقشة تذليل التحديات لضمان استدامة العمل.وأشاد المهندس الشرعان بارتفاع مؤشرات معالجة مظاهر التشوه البصري على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها، مشيراً إلى ضرورة العمل على استدامة المخرجات الإيجابية للحملات من خلال تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لمعالجة البلاغات والملاحظات، لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة، وفقًا لبرامج وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتوجيهات سمو أمير المنطقة.// انتهى //13:00ت م0055