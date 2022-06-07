سكاكا 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف سبل تحسين أداء أبناء وبنات المنطقة في اختبارات القدرات والتحصيلي وسبل الاستفادة من مسارات برنامج (نافس) الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخراً بالشراكة مع وزارة التعليم، حيث يتكون البرنامج من عدة مسارات، مسار الاختبارات (الاختبارات الوطنية نافس وقدراتي والاختبارات التكوينية)، ومسار التقويم المدرسي لمدارس التعليم العام، ومسار البيانات والبحوث، ومسار التحفيز وتشجيع التواصل كما تم استعراض (مؤشر ترتيب).جاء ذلك خلال اجتماع سموه في قاعة الاجتماعات اليوم مع فريق من هيئة تقويم التعليم والتدريب برئاسة الدكتور خليل الحربي، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص الدكتور أحمد السناني المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في الإمارة بمشاركة كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة بجامعة الجوف والجهات التعليمية.وأكد سموه ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الميدان التعليمي والتربوي لتطبيق برامج ومبادرات تسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى المهارات المهنية.واستعرض الاجتماع نتائج منطقة الجوف في اختبارات الهيئة وفق "مؤشر ترتيب" لاختبارات القدرات والتحصيلي، ونتائج بعض الاختبارات الرئيسة والرخص المهنية للمعلمين، حيث تفاوتت نسب اجتياز المعلمين حسب التخصصات.وتناول الاجتماع مقترحات تحسين مستوى التعليم بالمنطقة ومن أبرزها تحديد منخفضي التحصيل وتصميم برامج تطويرية لهم، والتعرف على الطلبة ذوي القدرات والمهارات المرتفعة وإلحاقهم ببرامج خاصة لتطوير مستوياتهم.// انتهى //13:01ت م0056