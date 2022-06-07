حائل 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة المهندس ثامر بن عبدالواحد الجبرين.واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير إنجازات وأعمال معهد ريادة الأعمال الوطني في المنطقة، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - والدور الفاعل للمعهد في المنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة الدعم للرياديين في المنطقة من الشباب والفتيات والإسهام في دعم منتجاتهم وتسويقها بشكل أمثل.من جهته أعرب مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على المساندة المستمرة، مشيراً إلى انسيابية العمل بعد تحول المعاملات من ورقية إلى طلبات إلكترونية، مؤكداً حرصه وكافة زملائه على العمل المتقن لخدمة كافة الرياديين بالمنطقة والعمل على خلق فرص جديدة تمكنهم من الارتقاء بمستويات الأداء إلى أعلى المستويات.// انتهى //13:05ت م0057