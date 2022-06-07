الكويت 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 34 نقطة، ما نسبته 44ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 42ر7640 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر178 مليون سهم، بقيمة 2ر46 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 15630 صفقة.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 69ر0 في المئة، ما يعادل 3ر41 نقطة، ليغلق عند مستوى 06ر5956 نقطة، عبر تداول 5ر115 مليون سهم من خلال 5170 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار.ونزل مؤشر السوق الأول بمقدار 6ر31 نقطة، ليبلغ مستوى 99ر8461 بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة، عبر تداول 3ر63 مليون سهم في 10460 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار.وهبط مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 16ر54 نقطة، ليبلغ مستوى 48ر6238 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 86ر0 في المئة عبر تداول 6ر105 ملايين سهم من خلال 4159 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار.// انتهى //13:32ت م0061