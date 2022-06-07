رفحاء 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسنظمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، أمس لقاءً عبر الاتصال المرئي بعنوان "شرح ضوابط تربية المناحل في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية"،استهدفت من خلالوأوضحت الهيئة أنها بدأت بتطبيق ضوابط تربية المناحل في بمنطقتي "الحجرة والتيسية"،مطلع الاسبوع الماضي 29 مايو،وفق شروط أساسية تعزز تنظيم تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية،نظراً لدورها الجوهري فـي تـلقيح الأزهار،الذي يؤثر تأثيراً إيجابـيـا فـي تنمية الغطاء النباتـي.ويأتي في مقدمة هذه الشروط تنظيف المنطقة المخصصة لوضع الخلايا،وعدم استخدام أي مواد كيماوية لعلاج النحل،بالإضافة إلى عدم زراعة أي نوع من النبات غير النباتات البرية الموجودة في المحمية.يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية قد خصصت مساحة 3 كيلو مترات مربعة ، لكل مربي نحـل ،تعبيراً عن رغبتها في دعم ومساعدة المجتمـع المحلي على تنمية برامج إنتاج العسل.// انتهى //13:54ت م0062