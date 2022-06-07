جيبوتي 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساستقبلت الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، التي يقع مقرها في جمهورية جيبوتي، معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم، بحضور معالي وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والأمين التنفيذي للهيئة وركنه جيبيهو.وقد ألقى معاليه خلال الاستقبال كلمة تناول فيها العلاقات السعودية الأفريقية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، مؤكداً حرص القيادة الحكيمة - حفظها الله - على توطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية كافة.وتحدث عن القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة، اللتين ستعقدان - بإذن الله - خلال العام الجاري في مدينة الرياض، مؤكداً أن القمة السعودية الأفريقية التي ستعقد للمرة الأولى، تأتي انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تعزيز الشراكة مع دول القارة الأفريقية كافة.وتطرق إلى معرض إكسبو ٢٠٣٠ الذي تتطلع المملكة العربية السعودية لاستضافته عام ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، منوهاً بالدعم المعلن الذي تلقته المملكة من الدول الأفريقية كافة.وقد أصدرت الهيئة في ختام اللقاء بياناً، رحبت فيه بزيارة معالي المستشار في الديوان الملكي والوفد المرافق له، وبعقد القمتين وثمنت جهود المملكة الحثيثة التي تسعى من خلالها لتوطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية كافة.وأكدت المنظمة دعمها الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مشيرة إلى أن المملكة تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تمكنها من إقامة نسخة تاريخية وناجحة بأعلى مستويات الابتكار.مما يذكر أن الهيئة تضم جيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا.// انتهى //14:01ت م0063