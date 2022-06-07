الدمام 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية عمالة مخالفة تغش في أوزان منتجات الدواجن من خلال تعبئته في عبوات بأوزان أعلى من وزنها الفعلي.واستدعت الوزارة مالك المنشأة الواقعة في سوق الدمام المركزي، وأحالت العمالة المتورطة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.واشتملت المضبوطات على 1700 صحن دجاج جاهز للبيع وزنها الفعلي 325 جرامًا وضعت في عبوات 400 جرام، كما ضبطت 1900 ملصق لعلامات تجارية وأوزان مختلفة، و3 آلات تستخدم للغش في الأوزان.وتؤكد وزارة التجارة حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة، كما تحث عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900, أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //14:20ت م0065