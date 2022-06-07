المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسحققت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقماً قياسياً في تنوع جنسيات منتسبيها داخل القاعات الدراسية بواقع 170 جنسية، ونالت بذلك شهادة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.وتسلّم صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، رئيس الجامعة الإسلامية اليوم شهادة المنجز من ممثّل موسوعة "غينيس" المحكّم طلال عمر في مقر الجامعة اليوم، فيما كان الرقم القياسي العالمي السابق مسجلاً لإحدى الجامعات في المملكة المتحدة منذ شهر يوليو عام 2017م.يذكر أن الجامعة الإسلامية تضم طلاباً يمثلون أكثر من 170 جنسية، ويتحدثون أكثر من 50 لغة كنموذج فريد يجسّد تنوّع الثقافات في مكان واحد، وتقدّم الجامعة سنوياً منحاً دراسية مجانية للطلاب من مختلف دول العالم، وتوفّر لهم جميع تكاليف الدراسة والسكن والمواصلات.// انتهى //14:32ت م0067