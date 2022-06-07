عرعر 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء المشرف على التعداد بالمنطقة صالح بن محمد النذير، وعددا من موظفي وقيادات التعداد, بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) التي تتضمن العد الميداني لاستكمال أعمال التعداد، التي يقوم فيها الباحثون الميدانيون بزيارة الوحدات السكنية كافة التي لم يتم استيفاء بيانات سكانها خلال الفترة السابقة.واطلع سموه على تقرير خطة تعداد السعودية 2022م التي تستهدف تجهيز إحصاءات كاملة ودقيقة لحصر السكان والمساكن ودراسة خصائصهم وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق الإدارية، وتحوي أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بالخصائص السكانية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل أبرز نتائج الإحصاءات المكانية والموارد والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لما تتضمنه الخطة من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني .وأشار إلى أهمية ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- ودعمها واهتمامها بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء .من جهته، ثمن النذير , اهتمام ودعم سموه لأعمال فرع هيئة الإحصاء بالمنطقة بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع، وتحقيق أهداف الهيئة .// انتهى //14:36ت م0068