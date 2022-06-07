جدة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر أبريل الماضي 17,909 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، للإسهام في رفع الامتثال وتحسين الخدمات.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الأمانة تواصل تكثيف جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال شهر أبريل الماضي زيارة 14,832 منشأة صحية، وفحص 4,520 عينة غذائية في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.وأضاف البقمي بأنه تم زيارة 11,637 منشأة تجارية، وتم خلال الجولات الرقابية تسجيل 9,690 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين، وتم إغلاق 461 منشأة مخالفة.وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، كما ثمنت إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //14:36ت م0069