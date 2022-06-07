جدة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، اجتماعاً اليوم بحضور منسوبي وكالة الإمارة للحج والعمرة .وأكد سموه أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد دوماً على أهمية بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سُبل الراحة لهم، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجيج لاسيما وأن الله سبحانه خصّ هذه البلاد بخدمتهم وذلك شرفٌ لا يضاهيه شرف .واطلع سمو الأمير خالد الفيصل على الأعمال التي تقوم بها وكالة الإمارة للحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، ومن أهمها الإشراف على الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن .// انتهى //14:39ت م0070