عام / سمو أمير الباحة يتسلم تقريرين عن نشاط هيئتي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية بالمنطقة
الثلاثاء 1443/11/8 هـ الموافق 2022/06/07 م واس
الباحة 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07 يونيو 2022م واس
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة ، تقريرين منفصلين عن نشاط هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية بالمنطقة .
ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، بعدد من الإعلاميين بما اشتمل عليه التقريران، والجهود الإعلامية في إبراز المقومات السياحية والتنموية والتراثية والاستثمارية في المنطقة.
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14:40ت م
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