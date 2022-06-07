الباحة 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07 يونيو 2022م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة ، تقريرين منفصلين عن نشاط هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية بالمنطقة .ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، بعدد من الإعلاميين بما اشتمل عليه التقريران، والجهود الإعلامية في إبراز المقومات السياحية والتنموية والتراثية والاستثمارية في المنطقة.// انتهى //14:40ت م0071