الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن حصولها على اعتماد دولي من معهد تشارترد للخدمات اللوجستية والنقل (CILT)، كمركز تدريب معتمد يقدم 5 شهادات مهنية تتمثل في مستوى مبتدئ - متوسط - ومتقدم.يأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية وسعيها في أن تكون أحد أهم المحطات التدريبية، وتوفير حلول تدريبية لتأهيل ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في الخدمات اللوجستية من خلال حرصها على التدريب والتأهيل وفق شهادات تدريبية معتمدة في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.وتهدف الأكاديمية من خلال منح الشهادات التدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة لمنصة لوجستية عالمية، بالإضافة إلى دعم المبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وتدعو الراغبين في الالتحاق بأحد برامجها، ومعرفة الشروط ومراحل التدريب، زيارة الموقع الإلكتروني sla.edu.sa ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //14:41ت م0072