كينشاسا 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسقتل نحو 20 شخصًا في أحدث هجوم يشتبه أنه منسوب إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوردت وكالة الأنباء الكونغولية أن المسلحين قتلوا سكانًا وأحرقوا نحو 30 منزلًا في قرية "أوتمابيرت" في الجزء الجنوبي من إقليم "إيرومو".ونقلت تأكيد المتحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية العقيد نجيك كايكو في مؤتمر صحفي له اليوم أن القتال بين القوات المسلحة والمتمردين في مقاطعة كيفو الشمالية استؤنف في ساعة مبكرة من صباح أمس بعد أسبوع من الهدوء.وأفاد المتحدث بأن الجيش رد على الهجمات، واستمر في الاحتفاظ بمواقعه في موهاتي، إلا أن القتال استمر في منطقتي "رونيوني" و"تشانزو" لطرد المتمردين من هناك.// انتهى //14:43ت م0073