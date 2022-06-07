أبها 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة المناهج والخطط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية أمس ، ملتقى "التكامل بين عمليات تطوير الخطط الدراسية في الجامعة والبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات"، وذلك بحضور المدير العام للمناهج والمشرف على المسارات الدكتور عبدالله الفيفي، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات للشؤون التعليمية والأكاديمية وأعضاء لجان الخطط والمناهج، بالإضافة إلى فريق من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن هذا الملتقى يأتي لبيان أهمية معرفة مقررات المسارات والبحث عن خيارات تقلل من تداخل هذه المقررات مع متطلبات الجامعة والكلية، والبحث عن نظام يخدم تسريع الطالب واكتساب معارف ومهارات جديدة في المرحلة الجامعية.وشهد الملتقى عرضًا مرئيًّا قدمه ممثلو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير حول التوجه في التعليم العام إلى نظام المسارات المتعددة، وآلية القبول، ومقررات هذه المسارات، والحديث عن قبول الطلاب في الجامعات وفق هذه المسارات، كما شمل اللقاء الرد على التساؤلات حول تطبيق نظام المسارات في منطقة عسير وإجراءات قبول الطلاب بعد الثانوية وفق المسارات.// انتهى //16:03ت م0109