حائل 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأطلقت جامعة حائل مسابقة "عصف" لطلبة الجامعات السعودية بنسختها الأولى، في أحد عشر مسارًا، وذلك لتمكين الطلبة من العمل على أفكارهم، وتنميتها من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لاحتضان الأفكار الريادية، وتستمر حتى الخامس عشر من شهر يوليو، من العام 2022م.وأوضح المشرف على المسابقة الدكتور سرحان الشمري، أن المسابقة تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الطلبة، وتنمية روح الإبداع في المجالات العلميّة والتقنيّة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف النظرية والمهارات التطبيقية، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين وتوفير البيئة التنافسية العادلة للمبتكرين والمبدعين، ودعم المشاركين بتقديم الخدمات الاستشارية والفنية وإيجاد بدائل وحلول متنوعة لتسخيرها في تحسين البيئة المجتمعية، وتبني الأفكار الإبداعية الواعدة والعمل على تحويلها إلى حلول عملية قابلة للتسويق.وأضاف أن المسابقة تشتمل على مسار الابتكار في التقنية والمواد والزراعة، وكذلك الابتكار في السياحة والصحة والفضاء والأحياء، والابتكار الاجتماعي والبرمجي والأعمال والطاقة، بالإضافة إلى أن المسابقة تقدم للمتسابقين مميزات عدة منها البرامج التدريبية والتوجيه والإرشاد، وإمكانية توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة المشتركة، وفرصة التسويق والإعلان عن الفكرة والمشروع.// انتهى //16:04ت م0110