إسلام آباد 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسعقد وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري جلسة مباحثات رسمية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي وصلت اليوم إلى إسلام آباد في زيارة رسمية.وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وألمانيا في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقالت بيربوك في تصريحات صحفية عقب المباحثات: إن ألمانيا ترغب في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع باكستان في مختلف المجالات.من جانبه، قال زرداري: إن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لباكستان داخل الاتحاد الأوروبي، وخامس أكبر وجهة للصادرات الباكستانية حول العالم، مشيراً إلى أن الصادرات الباكستانية لألمانيا بلغت العام الماضي 2.5 مليار دولار, والواردات من ألمانيا 1.3 مليار دولار.وحول أفغانستان، قال زرداري: إن باكستان تدعم السلام والازدهار في هذه الدولة المجاورة, مما قد يسهم في الاستقرار الإقليمي والترابط، داعياً إلى ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في منع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان.وأضاف أنه بحث مع نظيرته الألمانية وضع حقوق الإنسان في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير، وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء الهند، وما لذلك من تأثيرات سلبية على السلام والاستقرار في المنطقة.وقال: إن السلام المستدام في جنوب آسيا لا يزال مرهونًا بالحل السلمي لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, ورغبات شعب كشمير.ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية إلى إسلام آباد في أول زيارة لها إلى باكستان تلبيةً لدعوة رسمية من نظيرها الباكستاني؛ لعقد سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين في الحكومة الباكستانية.من جهة أخرى, ذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الخارجية الألمانية قطعت زيارتها إلى باكستان بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، وألغت ما تبقى من اجتماعاتها في باكستان وفقدت حاسة التذوق.// انتهى //16:05ت م0111