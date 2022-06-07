الأحساء 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالأحساء خالد القرينيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.واستمع لشرح عن أنشطة النادي والبطولات التي حققها خلال الفترة الماضية، وبعض الألعاب المميزة بالنادي، والمشاركات المجتمعية وما يقدمه الأعضاء واللاعبين .ونوه سموه بالدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لذوي الإعاقة في المجالات كافة .بدوره أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بدعم سمو محافظ الأحساء للنادي، لتحقيق المزيد من الإنجازات .// انتهى//16:05ت م0112