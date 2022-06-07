أبها 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسعقدت جامعة الملك خالد أمس، ورشة العمل الأولى لمشروع تأهيل طلبة منطقة عسير للمنافسات المحلية والإقليمية، ضمن سلسلة ورش العمل التي وجه بإقامتها سمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة، في هذا المجال.وافتتح معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الورشة مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات التعليمية مطلب ضروري وسيكون له نتائج إيجابية في ظل الدعم غير المحدود.فيما شهدت الورشة حضور ممثلي عدد من الجهات التعليمية بمنطقة عسير إضافة إلى عدد من الطلاب والطالبات.// انتهى //16:08ت م0115