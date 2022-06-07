الأحساء 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران, ومدير مركز النخيل والتمور بالأحساء الدكتور عبداللطيف بن علي الخطيب والوفد المرافق لهما.واستمع سموه لشرح عن إنجازات المركز, آخرها تحقيق المركز الأول عالمياً في تصدير التمور لـ113 دولة، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية والأهداف والتحديات التي يواجهها المركز لتحقيق الاستدامة.وقدم الدكتور النويران شرحاً عن تسجيل المركز للرقم القياسي العالمي في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، من خلال ضمه إلى أكثر من 127 صنفاً مختلفاً من نخيل التمور، ما بين أصناف وطنية ودولية، بوصفه أكبر بنك أصول وراثي لنخيل التمر على مستوى العالم.ونوَّه سموه بجهود إدارة مركز النخيل والتمور بالأحساء بتسجيله رقماً قياسياً عالمياً، وبما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالزراعة وأبحاثها، وتسهيل كل الإمكانات التي تمكِّن المزارع من الاستمرار في الزراعة.وأشار إلى أن الأحساء عُرِفت بإنتاجها لأنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية والتمور، وتسهم في دعم سلة المملكة الغذائية بأنواع مختلفة من المنتجات الغذائية.// انتهى //16:10ت م0117