الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأعلن مجلس الضمان الصحي (ضمان) ارتفاع معدل الالتزام في التأمين الصحي مما نتج عنه ارتفاع في أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام 2022، وتسجيل نسبة (83%) بزيادة بلغت 8% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي.وأوضح المجلس أن سجلاته كشفت عن تجاوز أعداد المؤمن لهم حاجز الـ 10 ملايين خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث جرى رصد نحو (10050044) مستفيدًا مقيدًا ضمن التأمين الصحي تقدر نسبتهم بـ (83%)، بعد أن كان عددهم في الربع المماثل من العام 2021، نحو (9150264) مستفيدًا بنسبة (74%).من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أن زيادة أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 م كانت بفضل جهود مجلس الضمان الصحي لحرصه على الالتزام بالدور الرقابي و الإشرافي لتمكين القطاع وضمان حصول المستفيدين على كامل حقوقهم من خلال تمكينهم من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى درجات الجودة والكفاءة، والحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة لضمان الالتزام في القطاع.// انتهى //16:11ت م0118