إسلام آباد 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واستبنى مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم قرارًا بالإجماع يدين تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، المسيئة للرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.وقرر رئيس مجلس الشيوخ السيناتور محمد صادق سنجراني أن يقود مسيرة احتجاجية مع أعضاء المجلس في العاشر من يونيو الجاري من مقر مجلس الشيوخ نحو السفارة الهندية في إسلام آباد لتنظيم وقفة احتجاجية أمامها للتعبير عن رفض الشعب الباكستاني للتصريحات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.وأضاف سنجراني أنه سيقود المسيرة بعد تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الهندية نحو مكتب الأمم المتحدة في إسلام آباد لتقديم نسخة من القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ ضد التصريحات الهندية المسيئة.من جانبها أدانت القوات المسلحة الباكستانية بشدة تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، المسيئة للرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.وقال المتحدث العسكري اللواء بابر افتخار في بيان إنه عمل استفزازي، وأن مثل هذه الأعمال تعكس الكراهية والممارسات الممنهجة من قبل السلطات الهندية ضد الأقليات الدينية وخاصة المسلمين.// انتهى //16:11ت م0119