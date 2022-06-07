المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسوقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني الثامن للجودة، المنعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.ومثَّل الوزارة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بين عبدالعزيز الزامل، فيما مثل الهيئة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي ،وذلك بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في كل ما يحقق جودة مواصفات القطاع الصناعي، ويدعم تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي، من خلال استثمار الإمكانات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين.كما تهدف إلى التعاون فيما يخص المواصفات القياسية واللوائح الفنية، والربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة, وحوكمة وضبط الجودة والالتزام الصناعي, والتعاون في تطوير البرامج التدريبية والتوعوية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات المعايرة الصناعية, وتعزيز التنافسية الصناعية المحلية عبر منظومة تقويم المطابقة، وأخيرًا مشاركة وتبادل البيانات.وتأتي المذكرة تحقيقًا لتكامل الجهود وتضافرها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة لنمو القطاع الصناعي وازدهاره، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق المعايير والمؤشرات الدولية، بالإضافة إلى تشجيع استهلاك المنتجات السعودية محليًا ودوليًا, وتعزيز سلامتها من خلال تفعيل الشراكات الهادفة.// انتهى //16:15ت م0121