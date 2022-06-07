الخليل 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة مواطنين فلسطينيين بينهم أسيران محرران من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين شاهر الحيح من بلدة صوريف، وثائر حلاحلة من بلدة خاراس، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.وأضافت، أن تلك القوات اعتقلت الطفل عبدالله شريف غيث من مدينة الخليل، والشاب عبدالله خليل زيادات من بلدة بني نعيم، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.وعلى صعيد آخر، نقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الإعلامي في بلدة بيت أُمَّر شمال الخليل محمد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت مناطق القرن وصافا شرق وشمال بيت أمر، واقتحمت عددًا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشابين حمد محمد حمد أبو عياش، وعبيدة غازي حسن عادي، ونقلتهما إلى معسكر "عصيون" شمال الخليل.// انتهى //16:16ت م0123