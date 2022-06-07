القدس المحتلة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين يتقدمهم حاخامات متطرفون اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول "هيكلهم" المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.// انتهى //16:26ت م0124