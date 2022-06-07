أبها 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة (5) مواطنين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //16:32ت م0125