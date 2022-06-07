تبوك 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، الطالبة إعتزاز سعد النفيعي من مدارس تبوك العالمية، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير، التي أقيمت مؤخراً في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ.وتمنى سموه للطالبة مزيد التوفيق والسداد, مؤكداً أن الجميع يفخر بما حققته من إنجاز، الذي جاء نتيجة توفير البيئة المناسبة لإبراز تفوقها ودعم موهبتها على مستوى المملكة والعالم أجمع، منوها باهتمام القيادة الرشيدة ودعمها للمتفوقين والمتفوقات في المجالات العلمية كافة.من جهتها قدمت قائدة مدراس تبوك العالمية مرام العطوي، التهنئة لسمو أمير المنطقة على هذا المنجز العالمي الذي يأتي نتيجة للدعم الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من سموه، وامتدادًا للمنجزات المحلية والدولية التي حققها طلاب وطالبات التعليم العام في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //16:33ت م0126