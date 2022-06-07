الوجه 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسرأس محافظ لوجه شجاع الشريف اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور التي تخص السلامة المرورية على مستوى المحافظة، سيركز على دور القوة الخاصة للأمن البيئي في منع الرعي بالقرب من حرم الطرق العامة والتعاون في ذلك مع ادارة أمن الطرق وإدارة النقل بالوجه، ومعالجة بعض النقاط الحرجة في شوارع وميادين المحافظة.// انتهى //16:34ت م0127