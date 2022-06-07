لندن 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسكشفت الإحصاءات الرسمية التابعة للحكومة الأسكتلندية الصادرة اليوم عن انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أسكتلندا بنسبة 12٪ خلال عام 2020، مما يعني أن الحكومة الأسكتلندية حققت هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 56٪ منذ عام 1990.وبحسب الإحصاءات فلا يزال قطاع النقل الداخلي هو أكبر مصدر للانبعاثات الغازية، يليه قطاع الأعمال والزراعة.وأوضحت الإحصاءات أن المصدر الوحيد الذي شهد زيادة طفيفة في الانبعاثات الغازية خلال عام 2020 كان القطاع السكني - حيث كانت هذه الزيادة مدفوعة بالأشخاص الذين كانوا يعملون من المنازل - وانخفضت انبعاثات السيارات بنسبة 26.6٪ بينما شهدت الرحلات الداخلية انخفاضًا بنسبة 61.5٪. وعلى الرغم من زيادة كمية الكهرباء المولدة في أسكتلندا بنسبة 4.9٪ ، فقد انخفضت الانبعاثات من هذا القطاع بنسبة 15٪ بسبب زيادة مصادر الطاقة المتجددة من الرياح البحرية.وكانت أكبر خمس مصادر انبعاثًا للغازات هي النقل الداخلي بنسبة 23.75٪، يليها قطاع الأعمال بنسبة 19.5٪، ثم قطاع الزراعة بنسبة 18.5٪، ثم القطاع السكني بنسبة 15٪، وأخيرًا توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 13.25٪.// انتهى //16:49ت م0131