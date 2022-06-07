نجران 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي للبنات بقسم التربية الفنية اليوم، الزيارات التبادلية لمشروع "السياحة الفنية في المملكة واجهة أصيلة لتعزيز الفن بين المملكة والعالم".واشتملت الزيارات على: استعراض مخرجات المشروع، وتطبيقات عملية في الميدان, وتجريب طرق عملية مبتكرة لمعرفة مدى فعاليتها، وشرح الأساليب التقنية والفنية, واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وتوضيح الأفكار الفنية، وذلك بحضور مشرفات قسم التربية الفنية وعدد من المعلمات والطالبات بمدارس المنطقة.ويهدف المشروع إلى إثراء الجانب الفني في الوسط التعليمي، وإطلاق إبداعاتهم الخاصة, بما ينعكس على مخرجات مادة التربية الفنية، ويعزز مفهوم السياحة الفنية وتوظيفها بشكل إبداعي.// انتهى //16:51ت م0132