الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساختتمت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي) اليوم، العمليات التدريبية لقائدي حافلات النقل المدرسي الذين تجاوز عددهم 15,104 في مناطق المملكة كافة على مدار العام الدراسي، بمدة تزيد عن 320 ساعة تدريبية، في أكثر من 74 مقرًا تدريبيًا, وعلى مستوى 358 مكتبًا لإدارة التعليم حول المملكة بتنفيذ وإشراف إدارة الأمن والسلامة في الشركة.وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالشركة عناد العتيبي أن الدورات التدريبية تتضمن توعية السائقين بأبرز جوانب الأمن والسلامة في حافلات النقل المدرسي، وتطبيقًا عمليًا للقاعدة الذهبية التي توضح المسارات الآمنة للطلبة، وآلية خطط الإخلاء والطوارئ، وآلية التعامل مع الحالات الجوية المختلفة، وطرق التعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توضيح أنظمة الرقابة والمتابعة والاستبعاد المعمول بها في الشركة.وبين أن تدريب السائقين كان على يد مدربين مؤهلين من كوادر الشركة البشرية بعد تدريبهم وحصولهم على رخص تدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قاطعين مسافة أكثر من 124,148 كيلومترًا إلى مختلف مناطق المملكة لتدريب قائدي حافلات النقل المدرسي.وتأتي الجهود ضمن حرص الشركة على الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة ورفع جودة خدمة النقل وكفاءتها من خلال تدريب وتأهيل 207 مراقبين ميدانيين وفق أفضل الممارسات للقيام بعمليات الفحص والمراقبة والإسهام في زيادة ثقافة الأمن والسلامة، وإنشاء عدة أنظمة وتطبيقات رقابية وفق ضوابط ومعايير خدمات النقل المدرسي، كنظام المراقبة الآلية للحافلات AVL بتركيب أجهزة تتبع للمركبات ومتابعة سلوك السائق أثناء القيادة ورصد المخالفات، وتطبيق المراقب وهو نظام يتيح لموظفي الميدان فحص الحافلات ورصد المخالفات والاطلاع على الملاحظات المرصودة والإفادة بالمعالجة، ونظام استبعاد السائقين المخالفين، وغيرها من الأنظمة، إضافة إلى توفير 10 قنوات تواصل يمكن للمستفيد من خلالها تقديم بلاغات خاصة بالأمن والسلامة والملاحظات على الخدمة المقدمة.يذكر أن الشركة حصدت مؤخرًا عدة جوائز وشهادات اعتماد عالمية في مجال الأمن والسلامة، منها شهادة اعتماد منظمة الآيزو في إدارة السلامة المرورية على الطرق، وجائزة دبي للنقل المستدام ضمن فئة "السلامة في التنقل" على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.// انتهى //17:09ت م0133