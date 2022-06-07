تبوك 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً، حفل تكريم الدفعة 28 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.وثمن المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري لسموه رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس، وحرصه على مشاركة أبنائه الطلبة فرحة تخرجهم, مؤكدًا أن المدارس أصبحت نموذجًا مميزًا لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب, انعكس أثره على الطلاب والطالبات.وأشار إلى أن المدارس حققت نتائج غير مسبوقة في اختبارَيْ القدرات والتحصيل، وحصلت على جوائز عالمية وعربية وخليجية في الأنشطة والمسابقات، من خلال مشاركة طلابها وطالباتها، وحصولهم على المراكز الأولى.// انتهى //17:10ت م0134